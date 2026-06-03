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Политика

Бывший вице-премьер Сербии отверг возможность введения виз для граждан России

Вулин: сербы не такой народ, чтобы вводить визы для россиян
Baloncici/Shutterstock/FOTODOM

Белград не введет визы для граждан России, потому что сербы «не такой народ». Об этом РИА Новости заявил бывший заместитель главы правительства Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Политик не верит, что власти страны введут для россиян визовый режим. Он подчеркнул, что сербы — это нация, которая не введет ни виз, ни санкций против России. По словам Вулина, сербы являются «слишком малой нацией для такой большой подлости».

1 июня президент Сербии Александар Вучич не будет отменять безвизовый режим с Россией.

Накануне в парламенте Сербии началось обсуждение вопроса отмены безвизового режима с Россией к концу 2026 года ради вступления в Евросоюз. О том, что страна собирается гармонизировать свою визовую политику с Европой, в сербском МИД заявили еще год назад. С тех пор Белград заметно ужесточил контроль за соблюдением миграционного законодательства. В Кремле уже сообщили, что если Сербия решится на отмену безвиза, Москва примет симметричные меры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил разворот Вучича в сторону Евросоюза.

 
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