Президент Сербии оценил возможность отмены безвизового режима с Россией

Вучич: Сербия не будет вводить визы для россиян
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала Prva.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

1 июня посол РФ в Белграде Александр Бочан-Харченко заявил, что безвизовый режим с Российской Федерацией выгоден самой Сербии «в человеческом и гуманитарном смысле и, конечно, для бизнеса». По его словам, в этой стране одни люди больше думают о сотрудничестве с российским государством, другие — с западными странами. Однако Белграду предстоит сделать выбор, отметил дипломат.

Накануне в парламенте Сербии началось обсуждение вопроса отмены безвизового режима с Россией к концу 2026-го ради вступления в Евросоюз. О том, что страна собирается гармонизировать свою визовую политику с Европой, в сербском МИД заявили еще год назад. С тех пор Белград заметно ужесточил контроль за соблюдением миграционного законодательства. В Кремле уже сообщили, что если Сербия решится на отмену безвиза, Москва примет симметричные меры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил разворот Вучича в сторону Евросоюза.

 
