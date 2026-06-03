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Политика

Губернатор Краснодарского края ограничил выезд за пределы края руководству администрации

Кондратьев ввел ограничения на выезд руководства Кубани за пределы региона
Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев издал распоряжение, в соответствии с которым руководящему составу краевой администрации ограничивается выезд за пределы региона. Об этом сообщается на офциальном сайте губернатора.

Принятое распоряжение распространяется на заместителей главы края, руководителей региональных министерств и департаментов. Оно предназначено для поддержания высокой готовности системы управления в условиях, когда на территории Кубани введен режим среднего уровня реагирования. Ограничение будет действовать в том числе в период отпусков и в нерабочее время за исключением командировок. Главам городов и районов также следует руководствоваться принятым распоряжением.

Кондратьев подчеркнул, что в условиях современных вызовов все руководящие работники должны работать в режиме повышенной готовности. По его словам, жители и туристы будут отдыхать, а власти обеспечивать их безопасность.

30 апреля стало известно, что глава Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разъяснить, планируется ли в этом году детский отдых на Черноморском побережье, учитывая ситуацию в регионе.

Ранее в Краснодарском крае назвали интервью губернатора местному изданию фейком.

 
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