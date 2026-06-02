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Политика

Эксперты России и США провели встречу по «раздражителям»

МИД: Россия и США неделю назад провели встречу по устранению раздражителей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Недавно эксперты из России и США провели встречу, на которой обсуждались вопросы устранения так называемых «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом сообщил директор департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам дипломата, взаимодействие между МИД России и Госдепартаментом США по вопросам снятия «раздражителей» продолжается и осуществляется на регулярной основе среди профильных специалистов.

«К слову, последняя подобная встреча состоялась неделю назад», — подчеркнул дипломат.

До этого Гусаров отметил, что Россия открыта для нормализации отношений с Соединенными Штатами, при условии уважения своих интересов и невмешательства в внутренние дела страны.

По его словам, с приходом новой администрации в США изменилась конфронтационная риторика, характерная для периода правления Джо Байдена. В настоящее время между российскими и американскими властями существует «взвешенный и прагматичный диалог», добавил дипломат.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
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