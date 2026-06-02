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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

МИД обновил Концепцию безопасности для зоны Персидского залива

МИД опубликовал новую Концепцию безопасности в зоне Персидского залива
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России представило обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в регионе Персидского залива. Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что в данном регионе сохраняется серьезная кризисная ситуация, вызванная агрессивными действиями США и Израиля против Ирана.

«В Москве убеждены в том, что в основу формирования новой устойчивой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены базовые принципы учета законных интересов всех расположенных там стран», — указали в дипведомстве.

В документе Россия излагает пять ключевых принципов безопасности для Персидского залива. В частности, акцентируется внимание на поэтапном подходе к созданию инклюзивной системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед субрегионом.

«Это включает в себя обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, приверженность принципам ядерного нераспространения, а также совместную борьбу с современными вызовами, прежде всего с международным терроризмом», — отмечается в Концепции.

2 июня американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать сделку США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.

Ранее в Иране заявили о планах «национализировать» Ормузский пролив.

 
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