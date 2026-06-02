Госсекретарь США считает, что саммит НАТО в Турции «будет веселым»

Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио ожидает, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции «будет веселым». Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По его словам, американская сторона не обладает неограниченными военными ресурсами, которые должны распределяться рациональным образом. Рубио добавил, что эту мысль уже доносили до партнеров США по Североатлантическому альянсу с самого начала работы нынешней администрации.

22 мая Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство.

По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности. Как отметил госсекретарь, сила НАТО зависит от силы европейских стран.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран — членов о расходах на оборону.

 
