Немецкий суд встал на сторону Вучича в споре с Spiegel по поводу «человеческих сафари»

BZ: суд Гамбурга запретил Spiegel связывать Вучича с человеческим сафари
Президент Сербии Александр Вучич добился судебного запрета на публикацию журналом Spiegel необоснованных утверждений о его участии в сафари с охотой на людей. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на решение земельного суда Гамбурга.

Поводом для разбирательства стала публикация Spiegel от 17 марта под заголовком «Богатые европейцы, которые ездили в Сараево охотиться на людей». Журнал обвинял Вучича в том, что в начале 1990-х годов он вместе с состоятельными иностранцами якобы участвовал в «человеческих сафари» во время войны в Боснии и Герцеговине (БиГ). В статье утверждалось, что в молодости будущий президент Сербии был добровольцем на войне и контактировал с предполагаемыми охотниками на людей.

Суд запретил Spiegel распространять эти обвинения, указав, что журнал не разъяснил сербскому лидеру их суть, не представил конкретных доказательств и не запросил у него комментарий перед публикацией.

По данным BZ, суд признал материал несбалансированным, выявил нарушение права Вучича на защиту личности и пришел к выводу, что при выдвижении столь серьезных обвинений «не были соблюдены фундаментальные правовые требования».

12 ноября газета The Guardian писала, что прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. В статье утверждается, что снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари».

Ранее МИД Сербии опроверг данные об участии Вучича в «человеческих сафари».

 
