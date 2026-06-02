Зеленский после удара ВС РФ попросил помощи у США

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов российских войск попросил помощи у Соединенных Штатов. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале главы государства.

«И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет Patriot'ов. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар», — написал Зеленский.

До этого с аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал увеличить финансирование программы PURL для закупки дополнительных систем ПВО Patriot и ракет для них. Также необходимо продвигать противоракетную коалицию и увеличить инвестиции в украинские системы дальнего радиуса действия, указал министр. Также следует «усилить давление на Россию с помощью новых санкций, запретов на поездки для комбатантов, полного использования замороженных активов и изоляции», считает Сибига.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 2 июня был нанесен массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. По заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические акты украинских властей.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ударили по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, и военным аэродромам в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ранее глава МИД Эстонии захотел заставить Россию «заплатить» за удар по Украине.