Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Глава МИД Украины обратился к союзникам после массированного удара ВС РФ

Сибига призвал передать Украины ракеты для Patriot и усилить давление на Россию
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара ВС РФ по Киеву на странице в соцсети Х призвал союзников на Западе предпринять конкретные шаги, а не только осуждать атаки.

Он призвал увеличить финансирование программы PURL для закупки дополнительных систем ПВО Patriot и ракет для них. Также необходимо продвигать противоракетную коалицию и увеличить инвестиции в украинские системы дальнего радиуса действия, указал министр.

Также следует «усилить давление на Россию с помощью новых санкций, запретов на поездки для комбатантов, полного использования замороженных активов и изоляции», считает Сибига.

Наконец, министр призвал «предпринять давно назревшие стратегические шаги, такие как открытие переговорных групп ЕС для Украины».

В Минобороны сообщили, что в ночь на 2 был нанесен массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. По заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические акты украинских властей.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ударили по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, и военным аэродромам в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ранее глава МИД Эстонии захотел заставить Россию «заплатить» за удар по Украине.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!