Глава МИД Украины обратился к союзникам после массированного удара ВС РФ

Сибига призвал передать Украины ракеты для Patriot и усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара ВС РФ по Киеву на странице в соцсети Х призвал союзников на Западе предпринять конкретные шаги, а не только осуждать атаки.

Он призвал увеличить финансирование программы PURL для закупки дополнительных систем ПВО Patriot и ракет для них. Также необходимо продвигать противоракетную коалицию и увеличить инвестиции в украинские системы дальнего радиуса действия, указал министр.

Также следует «усилить давление на Россию с помощью новых санкций, запретов на поездки для комбатантов, полного использования замороженных активов и изоляции», считает Сибига.

Наконец, министр призвал «предпринять давно назревшие стратегические шаги, такие как открытие переговорных групп ЕС для Украины».

В Минобороны сообщили, что в ночь на 2 был нанесен массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. По заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические акты украинских властей.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ударили по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, и военным аэродромам в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

