Стало известно, как Макрон шантажировал Трампа Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать американского лидера Дональда Трампа неким соглашением по Украине, требуя от него прекратить расследование о половой принадлежности Брижит Макрон. Об этом ТАСС рассказала американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс, которая вела это расследование.

«Трамп позвонил мне напрямую. <…> Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», — рассказала Оуэнс.

Она утверждает, что у нее осталась запись этого разговора, чтобы подтвердить правдивость своих слов. Журналистка назвала шантаж Макрона «полным безумием».

Оуэнс также рассказывала, что американский лидер пытался переубедить ее, утверждая, что первая леди Франции является настоящей женщиной, так как он видел ее вблизи. Президент США отметил, что не хочет портить отношения со своим французской коллегой. Оуэнс не согласилась с Трампом и стала доказывать ему, что Брижит Макрон обращалась к врачу, который специализируются на смене пола.

Журналистка заявила, что у нее есть доказательства, что Брижит Макрон — мужчина. Она уточнила, что это был школьный учитель французского лидера.

Ранее Макрон лично подал в суд на Кэндис Оуэнс из-за слов о первой леди Франции.