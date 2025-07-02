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Американская журналистка заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона

Журналистка Оуэнс: Трамп просил свернуть расследование о прошлом жены Макрона
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп просил свернуть расследование того, что супруга главы Франции Эммануэля Макрона Брижит ранее могла быть биологическим мужчиной. Об этом на своем YouTube-канале заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

По ее словам, президент Франции во время визита в Вашингтон лично обратился к Трампу с просьбой повлиять на журналистку. Вскоре после этого Трамп позвонил Оуэнс, и стал убеждать журналистку, что Брижит Макрон является настоящей женщиной, так как он видел ее вблизи. Президент США отметил, что не хочет портить отношения со своим французской коллегой.

Оуэнс не согласилась с Трампом и стала доказывать ему, что Брижит Макрон обращалась к врачу, который специализируются на смене пола. Трамп, в свою очередь, предложил ей сделку. Если журналистка не будет дальше проводить расследование, то он оплатит ей интервью.

23 марта сообщалось, что журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, обжаловала свой приговор в Европейском суде по правам человека.

Макрон объяснил пощечину от жены.

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