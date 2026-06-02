«Бьет Польшу по лицу»: польский депутат раскритиковал Зеленского

Чарнек: Зеленский удерживает власть благодаря Польше, но бьет ее по лицу
Польский депутат и кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек заявил, что Владимир Зеленский удерживает власть на Украине только благодаря помощи Польши, но при этом «бьет Польшу по лицу». Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По словам политика, присвоение Зеленским одному из воинских подразделений наименования «Имени героев УПА» (организация запрещена в России) является крайней нелояльностью, в том числе по отношению к украинскому народу. Чарнек подчеркнул, что Зеленский до сих пор у власти только потому, что Польша заставила мир помогать Украине.

«Господин Зеленский является президентом и удерживает власть на Украине только потому, что Польша ему помогла», — сказал политик.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА», что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте также призвали лишить Украину поддержки на фоне скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

