В Польше рассказали о фатальной ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков своими решениями по прославлению Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24.

«Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка, потеря сердец поляков, что лежит в политической и военной категориях», — сказал Семоняк.

Он отметил, что действия Зеленского «неприемлемы». Министр указал на то, что украинский лидер поддерживает преступную организацию, ответственную за расправу над поляками на Волыни. И то, что это каким-либо образом почитается, — «абсолютная катастрофа», заявил Семоняк. При этом он добавил, что Польше «не выгодно разрывать отношения с Украиной».

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Польский лидер подчеркнул, что действия украинского лидера демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

