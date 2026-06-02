Трамп назначил исполняющего обязанности директора Нацразведки США

Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в свой соцсети Truth Social о назначении главы управления жилищного финансирования Уильям Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

«Я назначаю главу Федерального управления жилищного финансирования и председателя [ипотечного агентства] Fannie Mae / Freddie Mac Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки», — сказано в сообщении американского лидера.

22 мая телеканал Fox News сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа.

За полтора года на посту главы разведки Габбард провела масштабную трансформацию ведомства: сократила штат, сэкономив налогоплательщикам более $700 млн в год, ликвидировала программы DEI (Diversity, Equity, and Inclusion — «Разнообразие, Равенство и Инклюзивность»), рассекретила более полумиллиона страниц правительственных документов, а также создала первую рабочую группу по расследованию «милитаризации правительства» при администрации Джо Байдена.

Ранее Трамп назначил нового спецпосланника по Сирии и Ираку.

 
