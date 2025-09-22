На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналистка требует от жены Макрона подтверждения пола

Журналистка из США потребует от жены Макрона проверки для определения пола
true
true
true
close
Vincent Isore/imago/IP3press/Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила о намерении добиваться независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Daily Mail.

Это заявление последовало за словами адвоката четы Макронов Тома Клэра о готовности предоставить в американском суде фотографии и «научные» данные, подтверждающие, что Брижит Макрон родилась женщиной.

«Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят... Сбор доказательств по требованию суда не позволяет Брижит просто «предоставить» доказательства», — подчеркнула Оуэнс.

Журналистка настаивает на независимой проверке предоставленных материалов.

«Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — подчеркнула она.

По данным издания, в случае начала судебного разбирательства Оуэнс планирует запросить медицинские документы супруги французского президента через судебную повестку и добиться проведения независимой экспертизы.

23 июля газета Financial Times сообщила, что Макрон вместе с супругой Брижит подали в суд на Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Ранее сообщалось, что Макрон предоставит суду «научные доказательства», что его жена — женщина.

