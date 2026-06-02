В МИД РФ назвали терактом нападение ВСУ на танкеры в Черном море

Вооруженные сил Украины (ВСУ) совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи безэкипажных катеров или беспилотников и перекладывают вину за случившееся на Россию. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что в Москве обратили внимание на очередную провокацию, призванную дестабилизировать обстановку в Черном море. Речь идет об атаке безэкипажных катеров ВСУ 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор.

Захарова назвала инцидент террористическим актом и отметила, что подобные провокации должны стать предметом тщательного беспристрастного расследования, получить четкую реакцию со стороны общественности и осуждение всех прибрежных стран, на которых лежит ответственность за обеспечение безопасности судоходства в регионе.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что за произошедшее должны ответить как организаторы, так и исполнители.

