В ГД предрекли Армении судьбу Украины при интеграции с Евросоюзом

Володин: Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки Евросоюза
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина, принимая решение об интеграции с Еврооюзом (ЕС), говорила о перспективах развития, однако ее продукцию не пустили на европейские рынки, и Армению ждет то же самое. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».

«Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению», — сказано в сообщении парламентария.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать стремлению Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций. Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Какие последствия ждут Армению в случае присоединения к ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обсудил с Пашиняном итоги саммита ЕЭАС.

 
