Постпред России при ООН Василий Небензя показал в ходе заседания Совета безопасности фотографии нескольких девушек, убитых при теракте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Старобельске погибли не взрослые люди, как утверждают на Западе.

«Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии. Взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет.... Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается», — заявил Небензя.

Он продемонстрировал 21 фотографию с датами рождения и датами смерти людей.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске.