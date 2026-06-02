Пашинян пообещал приехать на следующую встречу в рамках ЕАЭС

Arnd Wiegmann/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично посетит следующую встречу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его слова передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у главы правительства, приедет ли он на следующее мероприятие ЕАЭС.

«Конечно!» — сказал Пашинян.

Он обратил внимание, что не смог посетить саммит союза в Казахстане в связи с проведением парламентской предвыборной кампании в Армении. По словам премьер-министра, он предупредил зарубежных коллег о своем отсутствии задолго до мероприятия.

29 мая в Астане состоялось первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета. На встрече присутствовали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, казахстанский и киргизский лидеры Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Армению представлял вице-премьер республики Мгер Григорян, поскольку Никол Пашинян не смог приехать на мероприятие.

В тот же день лидеры стран — членов ЕАЭС приняли совместное заявление. В частности, в нем говорилось о поддержке главами государств инициативы о проведении в Армении референдума по вопросу вступления в Европейский союз или продолжения работы в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги саммита ЕАЭС.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

