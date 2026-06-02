Пашинян пообещал приехать на следующую встречу в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично посетит следующую встречу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его слова передает РИА Новости.
Журналисты поинтересовались у главы правительства, приедет ли он на следующее мероприятие ЕАЭС.
«Конечно!» — сказал Пашинян.
Он обратил внимание, что не смог посетить саммит союза в Казахстане в связи с проведением парламентской предвыборной кампании в Армении. По словам премьер-министра, он предупредил зарубежных коллег о своем отсутствии задолго до мероприятия.
29 мая в Астане состоялось первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета. На встрече присутствовали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, казахстанский и киргизский лидеры Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Армению представлял вице-премьер республики Мгер Григорян, поскольку Никол Пашинян не смог приехать на мероприятие.
В тот же день лидеры стран — членов ЕАЭС приняли совместное заявление. В частности, в нем говорилось о поддержке главами государств инициативы о проведении в Армении референдума по вопросу вступления в Европейский союз или продолжения работы в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги саммита ЕАЭС.