Трамп рассказал, когда США и Иран могут заключить соглашение

Трамп: меморандум между США и Ираном может быть заключен на следующей неделе

США и Иран могут заключить соглашение на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«В течение следующей недели», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, ситуация «выглядит хорошо». Остается еще несколько вопросов, добавил он.

На прошлой неделе американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе. По данным Axios, меморандум предусматривает «неограниченный» проход судов через Ормузский пролив без задержаний иранскими силами. Тегеран должен будет в течение 30 дней убрать все мины из акватории, а США — постепенно снять военно-морскую блокаду по мере восстановления коммерческого судоходства.

Одним из ключевых пунктов документа станет обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие. Вашингтон также требует от Тегерана избавиться от всех запасов обогащенного урана.

Ранее Иран назвал условия для возобновления переговоров с США.