Россия потребовала от МАГАТЭ оценить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценок атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации, пишет РИА Новости.

«Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева», — сказал он.

Кроме того, Небензя потребовал «жестких предупреждений» в адрес стран, которые продолжают усиливать военную напряженность вокруг Ирана и угрожают атаками на его мирные ядерные объекты.

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация будет «бить во все колокола» и в контактах с МАГАТЭ, и с партнерами в Евросоюзе (ЕС) из-за атак ВСУ на ЗАЭС.

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских дронов фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет, подчеркнула Яшина.

Ранее украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре.