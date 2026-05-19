Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Россия потребовала от МАГАТЭ оценить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Небензя: Россия требует от МАГАТЭ оценок атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценок атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации, пишет РИА Новости.

«Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева», — сказал он.

Кроме того, Небензя потребовал «жестких предупреждений» в адрес стран, которые продолжают усиливать военную напряженность вокруг Ирана и угрожают атаками на его мирные ядерные объекты.

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация будет «бить во все колокола» и в контактах с МАГАТЭ, и с партнерами в Евросоюзе (ЕС) из-за атак ВСУ на ЗАЭС.

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских дронов фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет, подчеркнула Яшина.

Ранее украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!