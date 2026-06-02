Подполковник Дэвис: Зеленский и его союзники обрекают Украину на страдания

Президент Владимир Зеленский и его союзники на Западе обрекают Украину на страдания, игнорируя реальность. Об этом на своей странице в соцсети Х написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Вместо того, чтобы признать невозможность победить военным путем, Зеленский и его западные союзники «год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания», указал Дэвис.

«Несмотря на то, что говорит Зеленский, и несмотря на то, что утверждают западные сторонники войны, военного решения для Украины нет, и не будет иметь значения, сколько будет предоставлено ракет-перехватчиков, сколько ракет дальнего радиуса действия, сколько поддержки беспилотников - ничего из этого. Ничто из этого не изменит исход», — написал военный.

В ночь на 22 мая после массированной атаки украинских беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». 25 мая МИД России заявил, что удары будут наноситься по центрам принятия решений.

Ранее Украина в ООН потребовала от Европы и США сбивать российские БПЛА.