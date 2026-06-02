Представитель США прибыл в Петербург на ПМЭФ-2026

Глава Комиссии США по изящным искусствам Кук-младший прибыл в Петербург на ПМЭФ
Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, направленный президентом США Дональдом Трампом для участия в Петербургском международном экономическом форуме, прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Кук стал первым за несколько лет официальным представителем США, который примет участие в мероприятиях ПМЭФ. Ранее американская сторона была представлена на форуме в основном деловыми кругами и общественными деятелями.

Как ожидается, 4 июня американский чиновник выступит на сессии «Россия — США: диалог культур». В аэропорту Пулково его встретили, в том числе сотрудники посольства США в России. От комментариев по прибытии Кук отказался.

Согласно программе форума, участие в дискуссии также примут министр культуры РФ Ольга Любимова, актер Стивен Сигал, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие участники.

Модератором сессии выступит специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее на ПМЭФ ожидалось прибытие крупной делегации представителей немецкого бизнеса.

 
