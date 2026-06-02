Украина в ООН потребовала от Европы и США сбивать российские БПЛА

Постпред в ООН Мельник призвал Европу и США уничтожать дроны над Украиной

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник призвал страны Европы и США взять на себя обязательство перехватывать и уничтожать российские БПЛА в небе над республикой. Его слова с заседания Совбеза ООН приводит «Укринформ».

Комментируя падения БПЛА в Румынии, он призвал существенно увеличить поставки Украине систем ПВО и создать мощный интегрированный щит с участием партнеров.

«Но больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и российские беспилотники над территорией Украины», – заявил Мельник.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее президент Румынии призвал Россию бить по Украине без ущерба его стране.