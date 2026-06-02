Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Украина в ООН потребовала от Европы и США сбивать российские БПЛА

Постпред в ООН Мельник призвал Европу и США уничтожать дроны над Украиной
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник призвал страны Европы и США взять на себя обязательство перехватывать и уничтожать российские БПЛА в небе над республикой. Его слова с заседания Совбеза ООН приводит «Укринформ».

Комментируя падения БПЛА в Румынии, он призвал существенно увеличить поставки Украине систем ПВО и создать мощный интегрированный щит с участием партнеров.

«Но больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и российские беспилотники над территорией Украины», – заявил Мельник.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее президент Румынии призвал Россию бить по Украине без ущерба его стране.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!