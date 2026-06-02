НАТО и Украина не способны победить в конфликте с Россией. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, Украина, НАТО и Европа проиграли в конфликте и не смогут одержать верх. Риттер заявил, что «победить невозможно», а успех России в противостоянии неизбежен. Эксперт считает, что происходящее с Украиной продолжится до ее полной капитуляции.

«Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. <…> Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

