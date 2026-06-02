Политолог уличил Запад в стремлении открыть новый фронт против России в одном регионе

Запад готовит Прибалтику в качестве еще одного фронта в конфликте против России. Такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Нет никаких сомнений, что Балтийский регион готовят как следующий фронт в конфликте против России. Ведь это не просто местный конфликт между Россией и Украиной, а конфликт, организованный Западом», — сказал Крайнер.

Он напомнил, что после начала СВО Запад сразу ввел подготовленные санкции. Однако сейчас союзники Украины проигрывают, и у них нет способов это изменить. По словам политолога, у Запада уже была неудачная попытка открыть второй фронт против России.

Страны Запада уже пытались сделать Балтийский регион вторым фронтом, однако план провалился после ухода Джо Байдена с поста президента Соединенных Штатов, указал Крайнер.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов обвинил Польшу и Прибалтику в том, что Украина использует воздушное пространство этих стран для атак по России, в том числе на международную инфраструктуру. МИД РФ также направлял Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения в связи с открытием неба для дронов, летящих в Ленинградскую область.

Ранее Путин назвал законными целями места, из которых исходит прямая угроза России.

 
