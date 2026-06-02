Мединский поднял вопрос о переписывании истории в странах бывшего СССР

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия работает с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией в вопросе «переписывания истории». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью медиапроекту «Эксперт».

Мединский подчеркнул, что речь идет о сюжете «Россия напала и колонизировала». По его словам, Россия не может запретить «независимым ныне государствам писать учебники истории так, как они считают правильным». Однако с этими странами можно работать, подчеркнул он. Речь идет о сотрудничестве с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном, Киргизией по вопросам прошлого, уточнил помощник российского лидера.

«Дело не только в том, что школьники учат историю, которой не было. Опасно, когда пассажи из школьных учебников способствуют разжиганию межнациональной розни. Люди приезжают к нам на работу из среднеазиатских стран, и они уже априори агрессивно настроены против России и русских, потому что так их учили в школе», — заявил Мединский.

Он подчеркнул, что «если мигрант смотрит волком на страну, куда он приехал, то и к нему будут относиться подобным образом».

10 мая стало известно, что Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и высших учебных заведениях страны. По словам главы ведомства Сергея Кравцова акцент в ней сделан на обучении навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.

Ранее в Госдуме обвинили Запад в переписывании истории Украины.

 
