Путин утвердил закон, направленный против фальсификации истории

Президент России подписал закон, направленный против фальсификации истории. Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений» размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

13 мая они были приняты Госдумой, а 20 мая одобрены Советом Федерации. В законе дополнен перечень основных направлений по профилактике правонарушений, в том числе в него внесено обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества.

10 мая стало известно, что Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и высших учебных заведениях страны. По словам главы ведомства Сергея Кравцова акцент в ней сделан на обучении навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.

Ранее Путин призвал пресекать фальсификацию истории войны.

 
