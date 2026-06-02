Мединский призвал не «кодифицировать» традиционные ценности

Практика упоминания традиционных ценностей к месту и не к месту набила оскомину, обессмысливание термина может вызывать отторжение. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью медиапроекту «Эксперт».

«Скажу так: практика упоминания к месту и не к месту «традиционных ценностей», что называется, набила оскомину. Мы затираем до банальной унылости самоочевидный термин, обессмысливаем его, и это может вызывать обратную реакцию — отторжение», — заявил Мединский.

По его словам, хорошее знание истории, литературы, родного языка, природы и географии само по себе предполагает формирование традиционных ценностей. Помощник главы государства отметил, что традиционные ценности являются нравственным климатом общества.

«Это про любовь, про добро, честь, чувство долга — эти понятия не нуждаются ни в обелении, ни в насильственном внедрении. И не надо пытаться их как-то кодифицировать, а то мы можем получить печально знакомую нам по советским временам кампанейщину», — подчеркнул он.

До этого Патриарх Кирилл заявил, что Россия воспринимается в мире как оплот традиционных ценностей и своего рода «ковчег спасения». Патриарх отметил, что все больше иностранцев выбирают Россию для жизни из-за приверженности страны традиционным моральным ценностям.

Ранее Путин заявил о важности традиционных семейных ценностей.