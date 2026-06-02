США просили помощи у России для освобождения американского журналиста в Сирии

О'Брайен: США просили Россию помочь в освобождении журналиста Тайса в Сирии
AP

Американская администрация в первый президентский срок Дональда Трампа обращалась к российским властям за помощью в освобождении пропавшего на территории Сирии журналиста Остина Тайса. Об этом написал экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен в своей книге, фрагменты которой привел телеканал CBS.

О'Брайен попросил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева использовать влияние на тогдашнего главу Сирии Башара Асада для освобождения журналиста. Патрушев согласился с этим, но, по словам О'Брайена, «даже союзники Асада уперлись в кирпичную стену», пишет О'Брайен.

Тайс являлся ветераном морской пехоты и внештатным журналистом. Он пропал в Сирии в августе 2012 года. Осенью 2020 года в Сирии побывали нынешний директор ФБР Кэш Патель и специальный посланник Роджер Карстенс, однако, несмотря на принятые ими усилия, освободить журналиста не удалось. В 2024 году в ЦРУ допустили, что Тайса, вероятно, нет в живых.

3 июля стало известно, что пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

Ранее СМИ сообщили о тысячах заключенных игиловцев («Исламское государство» (организация запрещена в России)), сбежавших из лагеря в Сирии.

 
