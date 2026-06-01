Путин продолжил совещание по теракту в Старобельске в закрытом режиме

После завершения открытой части совещания о расследовании теракта в Старобельске президент России Владимир Путин продолжил встречу в закрытом формате. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме», — отметил он, подводя итог открытой части мероприятия, доступной для прессы.

1 июня Путин провел совещание, посвященное поддержке пострадавших и текущему состоянию расследования трагического инцидента в Старобельске.

В обсуждении приняли участие генпрокурор РФ Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также руководители ЛНР и Старобельского муниципального округа — Леонид Пасечник и Владимир Чернев соответственно.

22 мая беспилотники украинских сил атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в ЛНР. В результате этого нападения обрушилось пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Более 60 человек получили ранения, среди которых 20 не удалось спасти.

