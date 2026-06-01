В ООН высказались о возможных сроках банкротства организации

В ООН заявили, что не знают точно, когда у организации закончатся деньги

ООН призывает государства-члены исполнять финансовые обязательства, при этом не может назвать точную дату, когда наступит критический момент и средства иссякнут. Об этом РИА Новости рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Нет какой-то жесткой даты для сценария судного дня», – отметил Дюжаррик.

Он отметил, что на прошлой неделе был получен частичный платеж от Китая в размере около $800 миллионов. Это, по словам Дюжаррика является «положительным моментом».

«Тем не менее, мы призываем все страны выполнять свои финансовые обязательства», – добавил он.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани финансового краха из-за отсутствия платежей от США и Китая.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждал о том, что организация сталкивается с угрозой финансового коллапса из-за нехватки средств. Кризис усугубляется неуплатой взносов рядом стран, включая США, которые являются крупнейшим должником с задолженностью более $3 миллиардов.

Ранее США вышли из Зеленого климатического фонда ООН.