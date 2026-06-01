В Иране пообещали не допустить дальнейшей эскалации в Ливане

Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации ситуации в Ливане. С таким заявлением выступил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в соцсети Х.

«Ормузский пролив находится под контролем Ирана. Мы не допустим продолжения морской блокады и не потерпим дальнейшей эскалации в Ливане. Терпение Вооруженных сил Исламской Республики Иран не безгранично», — отметил он в своем сообщении.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщило о приостановке обмена сообщениями с Соединенными Штатами в рамках переговоров из-за атак Израиля на ливанскую территорию. Тегеран заявил, что возобновление переговоров с Вашингтоном возможно только после полного вывода израильских войск из Ливана и прекращения ударов.

Иранские власти указывают на необходимость немедленного прекращения агрессивных действий израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий.

Ранее в Иране заявили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив

 
