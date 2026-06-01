В Иране заявили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив

Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе для давления на Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации журналистов, Иран и силы сопротивления намерены полностью перекрыть Ормузский пролив, а также активизировать действия на других направлениях, включая Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы «наказать» Израиль и его союзников за их действия в отношении Ливана.

30 мая глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Россия и Китай смогут рассчитывать на «благоприятные условия» при прохождении через Ормузский пролив. Он отметил, что обе страны поддерживали Иран и взаимодействовали с ним, оставаясь рядом «в самые сложные периоды», поэтому при организации транзита и судоходства им будет уделяться повышенное внимание.

Также Азизи заявил, что Иран установил контроль за судоходством в Ормузском проливе на постоянной основе. Как заявил чиновник, США не следует «питать иллюзии» насчет того, что действия Ирана в Ормузском проливе являются лишь локальным или временным явлением.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны.