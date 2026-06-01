Захарова: атаки на ЗАЭС доказывают готовность ВСУ идти на самые отчаянные шаги

Киев ведет себя как «обезьяна с гранатой», нанося удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Она считает, что атаки украинских вооруженных сил на этот объект свидетельствуют о готовности Киева идти на самые отчаянные шаги.

«Власти в Киеве, похоже, уже даже не пытаются скрывать свою преступную и террористическую сущность», — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что основная ответственность за происходящее лежит на западных покровителях Украины.

Россия будет продолжать прилагать все усилия для обеспечения безопасной работы ЗАЭС, подчеркнула она. Кроме того, Захарова выразила надежду, что МАГАТЭ и его генеральный директор Рафаэль Гросси дадут должную оценку действиям Киева.

30 мая стало известно, что боевой дрон атаковал здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Глава «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, но оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Ранее экспертам МАГАТЭ во время осмотра повреждений ЗАЭС пришлось укрыться из-за БПЛА.