Медведев назвал число победивших участников СВО на праймериз «Единой России»

Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев заявил, что в предварительном голосовании (праймериз) партии приняли участие 1361 участник специальной военной операции (СВО), из которых 480 человек одержали победу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции», — сказал политик на расширенном заседании бюро высшего совета «Единой России».

С 25 по 31 мая в онлайн-формате состоялось предварительное голосование ЕР, по результатам которого партия определит кандидатов для выдвижения на сентябрьских выборах. В праймериз приняли участие более 10 миллионов избирателей.

1 июня стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин, ранее занимавший должность командующего группировками войск «Центр» и «Север», вошел в число лидеров предварительного голосования ЕР.

До этого секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев заявил, что в первый день предварительного голосования «Единой России» приняли участие 2,9 млн человек. Он отметил, что нарушений, влияющих на результаты процедуры отбора кандидатов, нет.

Ранее Путину доложили о работе над народной программой «Единой России».

 
