В МИД анонсировали ответ России на закрытие консульства в Констанце

Захарова: РФ ответит на решение Румынии о закрытии консульства РФ в Констанце

Российская сторона ответит на недружественное решение Румынии о закрытии российского консульства в Констанце. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа», — сказала она.

29 мая, президент Румынии Никушор Дан принял решение о закрытии консульства РФ в городе Констанца. Также консул России в стране Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.