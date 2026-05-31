Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Стало известно, какие новые отечественные автомобили покажут на ПМЭФ-2026

На ПМЭФ-2026 автопроизводители покажут новые модели Volga, Aurus, Jeland и Lada
Jeland

С 3 по 6 июня в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум, и российские автокомпании готовят для него целую серию премьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Aurus впервые публично продемонстрирует обновленные версии Senat и Senat Long. Если Senat в новом облике мелькал на инаугурации президента в 2024 году, то теперь состоится официальная презентация серийной машины. А вот удлиненный Senat Long до этого момента вообще никто не видел — его показ на ПМЭФ станет настоящей премьерой, отмечает агентство.

«АГР Холдинг» привезет на форум модель Jeland J6, которую будут собирать на бывших мощностях General Motors в Шушарах, а также мотор, выпускаемый в Калуге (экс-завод Volkswagen) вместе с китайской Defetoo.

Volga покажет свой флагманский кроссовер К50 — его продажи стартуют уже в июне. У «АвтоВАЗа» тоже обширная программа: раритетный ВАЗ-2101 1970 года выпуска из музейной коллекции, долгожданный кроссовер Lada Azimut (в серию — в сентябре), гоночные Iskra Cup и Vesta TCR. Отдельно 3 июня, в первый день форума, обещают раскрыть все подробности обновленной Niva Legend.

До этого в России спрогнозировали цену нового кроссовера Esteo MX.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

Ранее были названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!