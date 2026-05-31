Стало известно, какие новые отечественные автомобили покажут на ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум, и российские автокомпании готовят для него целую серию премьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Aurus впервые публично продемонстрирует обновленные версии Senat и Senat Long. Если Senat в новом облике мелькал на инаугурации президента в 2024 году, то теперь состоится официальная презентация серийной машины. А вот удлиненный Senat Long до этого момента вообще никто не видел — его показ на ПМЭФ станет настоящей премьерой, отмечает агентство.

«АГР Холдинг» привезет на форум модель Jeland J6, которую будут собирать на бывших мощностях General Motors в Шушарах, а также мотор, выпускаемый в Калуге (экс-завод Volkswagen) вместе с китайской Defetoo.

Volga покажет свой флагманский кроссовер К50 — его продажи стартуют уже в июне. У «АвтоВАЗа» тоже обширная программа: раритетный ВАЗ-2101 1970 года выпуска из музейной коллекции, долгожданный кроссовер Lada Azimut (в серию — в сентябре), гоночные Iskra Cup и Vesta TCR. Отдельно 3 июня, в первый день форума, обещают раскрыть все подробности обновленной Niva Legend.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

