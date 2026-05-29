Путин сообщил, что на ПМЭФ приедет «главный гость» из стран-наблюдателей ЕАЭС

Главным гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году станет представитель из числа стран-наблюдателей ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Казахстане, передает РИА Новости.

«Будет и главный гость, он как раз из числа стран наблюдателей ЕАЭС», — сказал глава государства.

Он отметил, что на ПМЭФ ежегодно приезжают большие делегации из стран-партнеров Евразийского экономического сообщества.

Петербургский международный экономический форум пройдет в 2026 году в 29-й раз. Масштабное событие соберет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран.

В 2025 году его посетили делегации из 144 стран, было заключено 1084 соглашения на сумму свыше 6,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска намерен посетить ПМЭФ-2026.