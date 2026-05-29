Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Путин сообщил, что на ПМЭФ приедет «главный гость» из стран-наблюдателей ЕАЭС

Путин: главный гость ПМЭФ-2026 будет из стран-наблюдателей ЕАЭС
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главным гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году станет представитель из числа стран-наблюдателей ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Казахстане, передает РИА Новости.

«Будет и главный гость, он как раз из числа стран наблюдателей ЕАЭС», — сказал глава государства.

Он отметил, что на ПМЭФ ежегодно приезжают большие делегации из стран-партнеров Евразийского экономического сообщества.

Петербургский международный экономический форум пройдет в 2026 году в 29-й раз. Масштабное событие соберет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран.

В 2025 году его посетили делегации из 144 стран, было заключено 1084 соглашения на сумму свыше 6,3 трлн рублей.

Когда состоится ПМЭФ в 2026 году, какие мероприятия вошли в программу форума, кто может принять в нем участие и сколько это стоит — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска намерен посетить ПМЭФ-2026.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!