Трамп заявил о готовности Ирана заключить выгодное для США соглашение

Chris Jackson/Pool via Reuters

Иран действительно готов подписать мирное соглашение с США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, договор будет соответствовать интересам Соединенных Штатов.

«Иран на самом деле хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и для тех, кто с нами», — написал глава Белого дома.

До этого Трамп подверг критике «фейковый» телеканал CNN, в очередной раз заявивший, что сделка с Ираном по ядерной программе якобы вообще не касается ядерной темы. Политик заявил, что в мирных предложениях четко и развернуто сказано, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана.

 
