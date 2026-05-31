В Госдуме назвали самое яркое событие в жизни Трампа

Депутат Журавлев: саммит в Анкоридже — одно из самых ярких событий для Трампа
ElizLanders/X

Журналисты обнаружили, что в Пальмовой комнате Белого Дома висит единственная групповая фотография — со встречи Трампа и Путина в Анкоридже. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что лидер США таким образом равняется на российского президента — это одно из самых важных событий в жизни Трампа, считает он.

«Переговоры с Путиным в Анкоридже, безусловно, одно из самых ярких событий в политической жизни Трампа, и он, видимо, считает их крайне успешными, раз сохраняет память в Белом доме. Наш президент может служить для американского еще и своего рода примером того, как в собственной стране можно сохранять безоговорочную поддержку населения долгие годы — у самого Трампа, между прочим, рейтинг падает с момента избрания», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Журавлева, не совсем правильно считать, что Трамп и Путин — друзья.

«Думаю, говорить о дружбе между политиками было бы неправильно, тем более, что Трамп все-таки представитель государства, которое является главным соперником и противником России. Он может говорить и обещать все, что угодно, но в голове всегда держать идею американского превосходства над Россией — за это США борются и всегда будут стараться нас уничтожить, кто бы ни был президентом в Вашингтоне», — заключил он.

О том, что американский лидер вывесил портрет со встречи с российским президентом на Аляске стало известно в январе 2026 года. Спустя время, 31 мая журналисты обнаружили, что портрет висит на прежнем месте и является единственной групповой фотографией на стене в Пальмовой комнате Белого Дома. Остальные фотографии на стене — самого Дональда Трампа.

