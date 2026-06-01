Лукашенко опроверг главное заблуждение о Ким Чен Ыне

Лидер КНДР Ким Чен Ын не является диктатором и по существу не может им быть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Лукашенко напомнил, что совсем недавно был с официальным визитом в КНДР. Белорусский лидер признался, что Ким Чен Ын произвел на него «очень серьезное впечатление».

«Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор», — сказал Лукашенко.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению Ким Чен Ына. В рамках визита белорусского лидера были подписаны около 10 различных соглашений, в том числе договор о дружбе и сотрудничестве Белоруссии и Северной Кореи.

Также во время своего визита в Пхеньян Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на всякий случай, если враги появятся». Кроме того, он угостил лидера КНДР белорусскими продуктами — шоколадом «Президент», зефиром и черным хлебом. В ответ от Ким Чен Ына Лукашенко получил в дар саблю, большую вазу и сувенирную золотую монету, изготовленную специально к его приезду.

Ранее Лукашенко выполнил просьбу Путина в ходе визита в Пхеньян.

 
