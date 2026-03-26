«На случай, если враги появятся»: Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомат в ходе своего визита в Пхеньян. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«На всякий случай, если враги появятся», — пошутил Лукашенко, когда вручал Ким Чен Ыну оружие.

Белорусский лидер отметил, что в республике налажено производство собственного стрелкового оружия и боеприпасов. На записи, опубликованной в сети, видно, что лидеру КНДР понравился подарок. Он сразу же взял автомат в руки и начал его внимательно изучать.

Также Лукашенко угостил Ким Чен Ына белорусскими продуктами — шоколадом «Президент», зефиром и черным хлебом. В ответ от лидера КНДР он получил в дар саблю, большую вазу в традиционном корейском стиле и сувенирную золотую монету, изготовленную специально к его приезду.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению Ким Чен Ына. В честь приезда белорусского лидера в Пхеньяне прошла торжественная церемония. Тысячи людей собрались на площади имени Ким Ир Сена, чтобы поприветствовать Лукашенко. Церемониал включал исполнение гимнов двух государств и пушечные залпы. В торжественном мероприятии были задействованы конница и рота почетного караула.

