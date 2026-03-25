Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Ким Чен Ын встретил Лукашенко с конями

В Пхеньяне прошла церемония официальной встречи Лукашенко и Ким Чен Ына
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Пхеньяне в торжественной обстановке прошла церемония официальной встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает БелТА.

В столице Северной Кореи в честь приезда Лукашенко устроили настоящий праздник. На площади имени Ким Ир Сена, которая была названа в честь основателя КНДР и открыта в 1954 году, собрались тысячи человек. Церемониал включал исполнение гимнов двух государств и пушечные залпы. В торжественном мероприятии были задействованы конница и рота почетного караула.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению Ким Чен Ына. До этого лидеры двух стран встречались в сентябре 2025 года в Пекине.

В рамках визита Лукашенко в Пхеньян планируется подписать около 10 различных соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества. В том числе договор о дружбе и сотрудничестве Белоруссии и Северной Кореи.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика ищет друзей и нынешняя ситуация толкает Минск и Пхеньян «в объятия друг друга».

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!