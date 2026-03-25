Ким Чен Ын встретил Лукашенко с конями

В Пхеньяне в торжественной обстановке прошла церемония официальной встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает БелТА.

В столице Северной Кореи в честь приезда Лукашенко устроили настоящий праздник. На площади имени Ким Ир Сена, которая была названа в честь основателя КНДР и открыта в 1954 году, собрались тысячи человек. Церемониал включал исполнение гимнов двух государств и пушечные залпы. В торжественном мероприятии были задействованы конница и рота почетного караула.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению Ким Чен Ына. До этого лидеры двух стран встречались в сентябре 2025 года в Пекине.

В рамках визита Лукашенко в Пхеньян планируется подписать около 10 различных соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества. В том числе договор о дружбе и сотрудничестве Белоруссии и Северной Кореи.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика ищет друзей и нынешняя ситуация толкает Минск и Пхеньян «в объятия друг друга».

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.