Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Иране обвинили США в затягивании конфликта на Ближнем Востоке

Багаи: США затягивают переговоры, меняя свои требования или выдвигая новые
mfa.gov.ir

Выдвижение новых требований к Ирану со стороны США ведет к затягиванию переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

По его словам, в ситуации, когда Соединенные Штаты постоянно меняют свои взгляды, выдвигают новые или противоречивые требования и посылают разные противоречивые сообщения через СМИ, естественно, что это приводит к затягиванию переговорного процесса.

Дипломат отметил, что Тегеран изначально испытывал сильное недоверие к Вашингтону, и на данный момент обмен сообщениями с американской стороной происходит в той же атмосфере.

Багаи предположил, что противоречивые высказывания официальных лиц США могут быть частью их переговорной тактики. Он подчеркнул, что в отношении Исламской Республики эта тактика не сработает.

Тем не менее, до этого президент США заявил, что Иран действительно готов подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!