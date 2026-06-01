В Иране обвинили США в затягивании конфликта на Ближнем Востоке

Выдвижение новых требований к Ирану со стороны США ведет к затягиванию переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

По его словам, в ситуации, когда Соединенные Штаты постоянно меняют свои взгляды, выдвигают новые или противоречивые требования и посылают разные противоречивые сообщения через СМИ, естественно, что это приводит к затягиванию переговорного процесса.

Дипломат отметил, что Тегеран изначально испытывал сильное недоверие к Вашингтону, и на данный момент обмен сообщениями с американской стороной происходит в той же атмосфере.

Багаи предположил, что противоречивые высказывания официальных лиц США могут быть частью их переговорной тактики. Он подчеркнул, что в отношении Исламской Республики эта тактика не сработает.

Тем не менее, до этого президент США заявил, что Иран действительно готов подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана.