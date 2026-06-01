В Евросоюзе задумались об отмене защиты для украинцев призывного возраста

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность отмены предоставления статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает портал Euractiv.

Действующая с 2022 года система временной защиты дает украинцам возможность жить и работать в странах ЕС, не обращаясь в национальные системы убежища. По информации портала, во внутренних документах Совета Евросоюза содержится предложение исключить из этой системы мужчин призывного возраста, а также тех, кто покинул Украину незаконно. Ряд европейских правительств выразил обеспокоенность ростом числа мужчин призывного возраста среди прибывающих в ЕС украинцев. Некоторые страны полагают, что реформа системы отвечала бы военным интересам Украины. Как отмечает портал, Киев испытывает трудности с призывом.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Украина и Германия должны заняться возвращением на родину украинских мужчин, выехавших за границу. Он отметил, что часть украинцев покинули страну якобы временно, однако не вернулись спустя несколько лет, нарушив тем самым украинское законодательство.

Ранее экс-соратница Зеленского осудила его призыв вернуть мужчин призывного возраста на Украину.