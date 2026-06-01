Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Евросоюзе задумались об отмене защиты для украинцев призывного возраста

Euractiv: Евросоюз может отменить защиту для украинцев призывного возраста
РИА Новости

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность отмены предоставления статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает портал Euractiv.

Действующая с 2022 года система временной защиты дает украинцам возможность жить и работать в странах ЕС, не обращаясь в национальные системы убежища. По информации портала, во внутренних документах Совета Евросоюза содержится предложение исключить из этой системы мужчин призывного возраста, а также тех, кто покинул Украину незаконно. Ряд европейских правительств выразил обеспокоенность ростом числа мужчин призывного возраста среди прибывающих в ЕС украинцев. Некоторые страны полагают, что реформа системы отвечала бы военным интересам Украины. Как отмечает портал, Киев испытывает трудности с призывом.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Украина и Германия должны заняться возвращением на родину украинских мужчин, выехавших за границу. Он отметил, что часть украинцев покинули страну якобы временно, однако не вернулись спустя несколько лет, нарушив тем самым украинское законодательство.

Ранее экс-соратница Зеленского осудила его призыв вернуть мужчин призывного возраста на Украину.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!