Россия откроет посольства в четырех странах Африки

Россия откроет посольства в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах

Россия планирует открыть дипломатические представительства на Коморских островах, в Гамбии, Либерии и Того. Об этом сообщил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) Министерства иностранных дел (МИД) России Анатолий Башкин.

По его словам, готовится практическая реализация открытия посольства на Коморских островах. В Гамбии, как отметил Башкин, уже есть все решения и назначен посол. На Коморах он почти назначен, добавил дипломат.

«Естественно, идут логистические проработки: ищутся помещения, ведется набор персонала и прочее», — сказал он.

Примерно такая же ситуация с Того, рассказал Башкин. По его словам, в ближайшие два месяца посол уже будет на месте, туда заезжает передовая группа. Также в проработке находится открытие посольства в Либерии, подчеркнул дипломат. В ближайшее время в указанных странах физически начнут функционировать российские посольства, заключил он.

В феврале 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в предстоящие два года Россия планирует открыть посольства в семи африканских странах: Гамбии, Либерии, на Коморах, в Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане. Лавров также отметил, что обсуждается увеличение количества торговых представительств на африканской территории.

