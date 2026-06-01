Еврокомиссия назвала условия для перечисления Украине первого транша кредита

Украине для получения первого транша кредита Европейского союза предстоит завершить еще несколько технических этапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари.

«С украинской стороны еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов», — сказал он.

Уйвари добавил, что Брюсселю остается проверить, выполнены ли условия, связанные с первым траншем в рамках программы макрофинансовой помощи Украине.

Первый транш составит €9 млрд: €5,9 млрд из них пойдут на военные нужды, €3,2 млрд — на макрофинансовую помощь. Средства планируется перечислить Киеву до конца июня этого года.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд на 2026-2027 годы. €60 млрд предназначены для закупки вооружений, €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей. Обслуживать долг, как ожидается, придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Ранее стало известно, что ЕС может потребовать от Украины для выдачи кредита в €90 млрд.

 
