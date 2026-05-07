Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Стало известно, что ЕС может потребовать от Украины для выдачи кредита в €90 млрд

Полянский: ЕС для кредита Киеву может потребовать снизить призывной возраст
Global Look Press

Европейцы в качестве условия для предоставления многомиллиардного кредита могут потребовать от Украины снижение призывного возраста. Такое мнение высказал постпред России в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Очевидно, что украинцы не хотят воевать. <…> Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах», — отметил собеседник агентства.

Полянский считает, что под угрозу мобилизации могут попасть и женщины. По мнению постпреда, сейчас речь идет о принесении в жертву Украины и всех украинцев.

«Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать — для него главное удержать власть», — сказал российский дипломат.

Кроме того, Полянский допустил, что требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому могут включать вопрос о выдворении украинцев из Европы, на что ранее уже намекали немецкие чиновники.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ужесточить условия по кредиту для Украины на €90 млрд.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!