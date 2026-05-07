Европейцы в качестве условия для предоставления многомиллиардного кредита могут потребовать от Украины снижение призывного возраста. Такое мнение высказал постпред России в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Очевидно, что украинцы не хотят воевать. <…> Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах», — отметил собеседник агентства.

Полянский считает, что под угрозу мобилизации могут попасть и женщины. По мнению постпреда, сейчас речь идет о принесении в жертву Украины и всех украинцев.

«Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать — для него главное удержать власть», — сказал российский дипломат.

Кроме того, Полянский допустил, что требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому могут включать вопрос о выдворении украинцев из Европы, на что ранее уже намекали немецкие чиновники.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ужесточить условия по кредиту для Украины на €90 млрд.