Зеленский сообщил о подготовке к важным переговорам

Зеленский провел специальное совещание с Будановым, Шмыгалем и Умеровым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел «специальное совещание» по дальнейшим действиям Киева.

В нем приняли участие глава Офиса президента Кирилл Буданов, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как уточнил Зеленский, в ходе встречи обсуждались поставки средств ПВО, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, а также подготовка встреч в нескольких форматах.

«Мы готовимся к важным переговорам — пока без публичных подробностей», — написал президент Украины.

Кроме того, по словам Зеленского, необходимо активизировать обмены пленными.

Также он анонсировал новые решения в поддержку Украины, в частности, энергетики республики.

30 мая Зеленский утвердил новые санкции СНБО в отношении России, синхронизируя их с последним пакетом антироссийских санкций от Евросоюза.

Отмечается, что меры затронули 16 российских граждан и 31 компанию из России, Белоруссии, ОАЭ и других стран, в том числе российского судью и прокурора.

Кроме того, под санкциями оказались 19 граждан Ирана, семь граждан Судана и 11 иранских компаний.

Ранее на Украине расширили состав Ставки верховного главнокомандующего.

 
